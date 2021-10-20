長庚大學10月18日攜手長庚醫院、台灣大學、台大醫院、台灣智財加值營運管理中心、生醫商品化中心等各學研單位，共同舉辦「後疫情時代生醫產業的產學合作暨技轉媒合會」，吸引多位發明人及上百家海內外企業共襄盛舉。

長庚大學副校長許光宏表示，這兩年COVID-19疫情對全球經濟社會的影響，新冠肺炎疫情成為全球醫界共同大敵。防疫物資等相關產品的創新與研發，是此刻全球產業最重要的議題，藉由各界的參與，創造更多思維與商機。

台灣大學研發長李百祺認為，生醫產業在多方跨域合作下，累積許多產業量能。期望集結各方專家相互交流，提升產學合作及發展的可能性。

此次媒合會邀請了台灣智財加值營運管理中心李達生教授探討COVID-19相關的專利布局與分析，針對台灣目前防疫周邊的關鍵技術以及相關專利，做詳盡的分析，讓產學研在規劃技術研發與專利時，有更通盤的瞭解與考量。

該媒合會著重疫情監控及照護科技、疫苗及新藥開發、生技檢測、遠距醫療及醫藥互聯網四大議題，也介紹國防醫學院與台灣大學生物安全第三等級實驗室，並邀請國家衛生研究院分享國家級人體生物資料庫整合平台在防疫上的應用潛力。

此次媒合會報名相當踴躍，技術發明人橫跨全台產學，此外，亦邀請台塑體系旗下企業、Novartis、寶齡富錦、宏碁智醫等知名企業及創投，橫跨多項領域共同參與。

媒合會主持人台大生物技術研究中心主任沈湯龍於會末表示，生醫產業發展需長期耕耘與龐大資源的投入，這不只提供了技術發明人技術研發成果平台，現場的洽談討論也可望讓產官學研有更緊密的溝通與合作，為台灣業者開創新的全球布局。

(時報資訊)