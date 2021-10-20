第26屆聯合國氣候變遷會議（COP26）預計在本月底登場，主要經濟體將再度宣示並確保「碳中和」目標，將激勵企業擴大採用綠色能源。法人指出，許多水電瓦斯公司已加快能源轉型的腳步，跨足再生能源，有望為本業帶來擴張機會，捕捉新的投資商機。

10月底聯合國氣候變遷會議，是2015年以來「巴黎協定」後的重大會議，主要經濟體或國家將制訂出碳權交易價格，並再度宣示碳中和的時間表，以確保各國能完成2030年減碳目標，以達到2050年達到淨零排放的終極目標。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人許書豪表示，零碳排已經是全球共識，因此近幾年，各國政府無不傾全國之力發展綠色能源，帶動企業綠電採購風潮。蘋果、臉書、微軟等產業巨頭積極響應，統計過去10年，全球企業的綠電採購量大幅增加45倍。

而具政府特許執照的水電瓦斯等公用事業，早一步看準風向變化，已加快節能減碳的腳步，推動能源轉型，例如：發展太陽能、離岸風電等再生能源項目，甚至積極投入碳捕捉、碳儲存等技術研究，為本業帶來新的擴張機會與獲利來源，並吸引追求永續投資的資金青睞。

以美國前10大電力供應商－新世紀能源、全球大型再生能源企業－沃旭、西班牙國營電力公司－伊比德羅拉等為例，近5年股價都翻漲1～3倍，突顯水電瓦斯行業在搭上全球永續發展列車下，同樣「大象能跳舞」。

(時報資訊)