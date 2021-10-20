素有「國民ETF」美譽的國泰台灣5G+ ETF（00881）今日（10月19日）配合追蹤標的指數─臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數，進行成分股調整，新增台達電、景碩，刪除信邦、佳世達，並於2021年10月19日收盤後生效。

國泰台灣5G+ ETF（00881）深獲投資人愛戴，去年12月成立，雖然還未滿一週年，但00881規模已為台股科技型ETF中最大，投資人數亦為台股ETF中的第三大，根據臺灣集中保管結算所資料顯示，截至上週五（10月15日）受益人數已達329,916人，從成立以來成長545.63％。根據投信投顧公會資料，截至9月底，00881規模也超過新台幣362億元，顯示5G、電動車、半導體產業加速發酵的趨勢，廣獲價值型投資人肯定。

5G、電動車、半導體不僅是2021年投資的主旋律，也是未來黃金十年的產業變革大趨勢，握有關鍵技術的台灣相關概念股無疑受惠最大，而00881同時涵蓋半導體國家隊、台灣電動車與次世代通訊技術升級三大面向，參與題材豐富外，還享有每半年一次的收益分配，有機會股息價差兩頭賺。30檔成分股不僅精選出影響力涵蓋全球半導體產業的台灣科技龍頭股如台積電、聯發科、聯電等「護國神山群」之外，還納入鴻海、台達電等「電動車產業鏈」概念股，與配息穩定的電信股如台灣大、遠傳等，持股多為市值名列前茅的公司，鎖定投資台灣最具競爭力的科技業，是國內科技市值型ETF的代表。

國泰台灣5G+ ETF（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，台股短線受中國限電措施不確定因素影響，電子類股走勢受到壓抑，不過新興應用發展將驅動半導體元件的長期需求，半導體晶片缺貨成為全球產業新常態，台灣科技股長期展望仍佳。目前中國的雙限利空多已反映在股價上，後續仍需持續觀望與追蹤中國政策影響。美國在貨幣政策正常化前股市通常波動較劇烈，而實體經濟前景仍穩固，且全球景氣持續復甦下，台灣9月出口續創單月新高，年增率達29％、連15紅，在獲利基本面支撐下台股長多趨勢不變，且過往第4季漲幅可望勝出其他季，建議可定期定額長期佈局，或在近期短線回檔時，逢低加碼00881，參與科技業未來漲升契機。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意