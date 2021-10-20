高收益債券基金一直是國人青睞的基金類型，主因其「高收益」的魅力遠超過其他債券基金，因此買氣居高不下。不過，高收益債券基金為何能有較高收益？如何評估可能投資風險？適當的投資策略與配置為何？你適合高收益債券基金嗎？這些都是投資人投資前應先了解與建立的投資觀念，金融業者和投資人應共同努力做好各項金融商品投資前的評估，讓投資人找到「速配」的基金，也讓各項金融商品發揮其投資優勢。

債券投資主要有兩大風險-信用風險與利率風險。信用風險指的是債券發行人的債信，也就是償還本金及利息的能力；利率風險則是指綜合各國央行的貨幣政策、通貨膨脹、景氣狀況、國際金融情勢所牽動的利率走勢。目前市場熱門的升息議題，就會影響債券投資，通常利率上升時債券價格就會下跌，不利債市投資。

一般來說，高收益債券與一般債券一樣，利率上升多少會對其價格產生影響。不過，升息往往也代表景氣好轉，經濟復甦與基本面好轉對高收益發債機構有正面助益，高收益債券利差可望收斂並推升債券價格表現，緩和利率上升對高收益債券的影響。

根據經驗顯示，過去20年，美國聯準會僅有兩次升息循環，主要反映經濟狀況良好，為預防經濟過熱的措施，而在這兩次升息循環期間，美國高收益債表現相當亮眼，甚至領先美國標普500指數。這也是為什麼基金業者在升息初期仍會推薦高收益債券基金。

不過，升息帶來的景氣好轉雖有助企業提高獲利與償債能力，但同時也墊高了發債機構的借貸成本，此時投資高收益債券反而更應該留意發債企業的基本財務面，若發債企業本身的財務體質不夠健全，或有過高的資金槓桿，一旦經濟反轉或產業結構改變時，可能導致企業營運困難，引發企業違約，當初允諾的高收益就可能無法實現。

除了留意個別企業的信用風險，升息期間投資高收益債券基金可以透過觀察基金的存續期間與選擇券種分散程度來降低利率風險。

存續期間是衡量債券價格對利率變動之敏感度的標準方式，以年來表達。長天期債券的存續期間較高，因此他們對於利率變動最為敏感，也較具風險性，不過，提供的殖利率水準也會比短天期債券高，因此若基金投資組合的存續期間較短，將有助於降低利率敏感度。這是因為當殖利率攀升的時候，天期較短的債券價格跌幅常小於長天期債券，且短天期債券較快到期，可以更快將贖回的本金重新投入殖利率較高的債券。

另外，投資人也要多觀察基金投資債種分散程度，選擇多元分散於各類殖利率較高債種的基金，將有助兼顧收益並適度分散利率與違約風險。

在升息趨勢下高收益債券投資的機會與風險並陳，與景氣以及股市高度連動的特性，讓高收益債在享有較高收益的同時也背負了較高風險，以去年全球新冠肺炎爆發之初引發的股災為例，國內就有高收益債券基金短短一個月的時間跌幅也達雙位數，創下金融海嘯以來最慘的紀錄，可見其與一般債券基金不同之處。

高報酬伴隨著高風險的定律反映在股債資產類別，也同樣在高收益債券與其他債券間可見到。投資人在做資產配置時，不該將高收益債券基金和一般債券基金等同視之，它向來被列為債市中的風險性資產，足見其在較高報酬下隱含的相對風險也高，投資人應審慎評估自身風險屬性，風險承擔力較低的保守型投資人，並不適合投資高收益債券基金。

(時報資訊)