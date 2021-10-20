純網銀搶市不計血本，存款利率皆拉高逾2％。繼樂天銀行在2021年9月中祭出一個月專案優惠年利率2％的新台幣定存優利方案後，LINE Bank在10月19日也跟進宣布，將於2021年10月21日，推出存款利率2.2％的優利活存「口袋帳戶」，雙方短兵相接，紛祭高利吸睛。
此次LINE Bank打出「新台幣1元起息、高利無須達成任務、隨存隨領」的口號，標榜口袋帳戶隨存隨領、利息不打折，讓用戶「口袋」裡隨時保有一筆最高5萬元的「緊急預備金」，不僅每日享高利，亦可隨時應急，解決不時之需。
樂天國際銀行則是在9月17日宣布推出存款優惠限時專案，一個月專案優惠年利率2％的新台幣定期存款，活動期間只至2021年10月31日。
LINE Bank總經理黃以孟表示，已規劃出四種不同存款產品，包括：「主帳戶」、「口袋帳戶」、「定期存款」、「夢想帳戶」，讓用戶能在不同需要下，讓儲蓄效益最大化。
樂天銀行繼8月推出18個月牌告年利率1％的新臺幣定存方案後，又推出一個月專案優惠年利率2％的新臺幣定期存款，滿足客戶中長期資金需求。
(時報資訊)
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