愈來愈多民眾從電商買3C產品，因應民眾的需求，目前有3家產險可以透過網路投保買手機險。民眾在手機門市買新手機、平板外，愈來愈多民眾也會透過電商購買手機，為了滿足網路購買手機民眾的需求，旺旺友聯、國泰產險及新安東京海上產險「吉時保」的官網都有銷售手機險，民眾都可以網路投保手機險。

民眾在PChome購買新手機都可以透過國泰產險官網或者新安東京海上產險的「吉時保」投保手機險，新安東京海上產險的「吉時保」主要是承保Apple 新手機，但不包含Apple福利機或展示機。

國泰產險表示，民眾若於「PChome24h購物」購買新手機後，然後可透過專屬投保連結，只要3分鐘即完成全機投保，還可依照自身需求，選擇投保「碎屏險」或「全機險」。

該公司手機保險主要承保螢幕破裂、意外損壞、意外泡水、意外輾壓、竊盜損失等等人為意外事故，除了常見的手機外，平板、耳機、智慧手錶等也陸續有相關保險產品。

除透過電商買新手機外，即使買時沒有加保手機險，只要購買新手機７天之內，軟硬體功能正常、螢幕外觀正常都可從旺旺友聯產險官網投保手機險，且保費甚至比從店家投保保費更優惠。

旺旺友聯產險一年前推出「行動電話保險」和一般手機險最大不同之處是不限購買通路，只要新手機七天內可上網投保，另外，其保費約為門市投保七折，保障內容包括「螢幕碎裂、手機毀損、被偷或被搶，以及被盜用後所衍生的通訊費」。

旺旺友聯表示，該公司推出的手機險打破行動電話保險原先需於購買新機當下立即決定是否投保的限制。另外，該公司也和點子行動科技公司合作開發「旺旺手機醫生APP」，用來檢測投保手機的軟硬體功能是否正常，以及螢幕外觀是否完好，只要購買7日內新機，檢完好皆可以投保該手機險。

旺旺友聯產險表示，客戶一旦產生理賠需求，需在15天內把手機送至指定維修中心，若無法修復或維修費高於置換整新機的費用時，就會採取置換整新機的方式賠付，但客戶需負擔1～3千元不等的自負額，而維修與置換整新機的次數合計最多是三次。

(時報資訊)