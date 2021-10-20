美國聯準會（Fed）縮減購債時間逼近，加上美國債務上限議題延燒，近期全球公債殖利率普遍走揚，衝擊所有債券表現，但法人指出，同期間存續期間短的證券化商品和高收益債受到的衝擊相對低。

展望未來，利率預料將持續走升，市場預期年底前可望突破今年高點，因此債券投資仍建議需重視存續期間管理。高收益債具有高信用利差保護及存續期間較短等優勢，又與景氣連動度高，仍有表現空間。

摩根環球高收益債券型產品經理黃百嵩指出，最新公布9月份高收益債違約率進一步下滑至0.92％，為30個月以來低點，顯示債信品質持續改善。展望後市，高收益債未來兩年及三年到期規模僅占總規模的5.8％及13.6％，遠低於2010年償債高峰的10.1％及21.3％，顯示高收益債企業短期償債壓力不高，更具投資吸引力。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，隨經濟解封與景氣復甦，美國企業營運狀況也持續走出疫情陰影。近來雖因去年同比低基期的時間逐漸過去，企業獲利數據向上修正空間較小，但仍不影響市場整體持續改善的趨勢。

進一步觀察，可發現多數調研與信評公司資料也顯示美國企業展望正面與中性來到近九成；加上近期美國企業發債多為再融資，也可望支持其債券違約率維持相對低檔，美國信用債市整體相對正向。

謝佳伶建議。在企業信用與違約狀況持續改善的狀況下，可關注有望提供較佳息收的美國高收益企業債，並在挑選的時候進一步聚焦存續天期較短的美國短年期高收益債，藉由較短的存續期，降低當前美國公債殖利率走升階段對債券資產價格帶來的影響。

(時報資訊)