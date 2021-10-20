全球股市自9月底後震盪加劇，美股創高後由科技股領頭修正，陸股在政策監管及限電限產雙重管制下弱勢整理。統計9月底以來，受益人逾萬人的14檔海外原型ETF，受益人數增減出現明顯趨勢，聚焦未來科技趨勢的國泰智能電動車（00893）、富邦未來車（00895）、統一FANG+ ETF（00757）是受益人增加人數前三名，大陸ETF及越南ETF則呈現受益人逃命撤出的態勢。

統一FANG+ ETF基金經理人袁永騰表示，市場對於通膨預期再度拉高，短期美股會呈現觀望的盤整格局。著眼於明年景氣回升及企業成長動能，獲利前景相對明確的尖牙股等指標科技股，本益比低於長期平均，對長線投資者有吸引力。

尖牙股指數高度聚焦創新趨勢產業，涵蓋人工智慧、電動車與自駕系統、雲端運算、串流影音、數位媒體行銷等，成分股多數正值獲利與現金流高度成長期，將持續受益於企業提升數位轉型支出與民間消費需求回升，長線看俏，只要有拉回都是分批布局時點。

富邦未來車ETF經理人蔡宗勳表示，疫情雖然影響全球車市復甦腳步，卻也加速了轉型新能源車的趨勢，尤其傳統車廠搶攻電動車的力道更是不容小覷，今年以來多數傳統車廠股價表現大大超越電動車龍頭特斯拉，也帶動「MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數」優於同類型指數表現。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，長假前大陸人行淨投放人民幣3,500億元，讓跨季流動性保持穩健，人民幣相對於美元匯率基本維持持平；基本面方面，根據預估，第四季大陸經濟數據可望優於第三季，機構調倉效應將驅動資金轉移至低位估值企業，尤其消費類股可來到具吸引力位置，投資人不妨關注本周將公布的9月通膨、外貿和社融資料等數據。

整體來看，投信法人建議近期可注意市場傳出美中外交高層碰面磋商拜習會，以及加快進口煤炭解決電荒，改善投資人風險情緒，目前市場預期恒大事件將在短期內大勢底定，而能耗雙減政策與地產下行壓力導致的短期成長動能疲軟疑慮也將趨緩，有助於提振市場信心。

(時報資訊)