時序已到第四季，由於美國聯準會（Fed）即將啟動縮表動作，明年展開升息循環機率高，法人雖不看好公債後市，但持續看好風險性資產，在固定收益投資，尤其看好和股票連動高，並受惠於經濟復甦的高收益債。

富達投信表示，目前市場對於英美公債的定價都分別反映了升息與縮減購債規模的影響，考慮到市場有些過度反應下，富達認為中期來看殖利率會回落。若債市進一步走弱，該投資團隊將加碼長天期債券，而殖利率上升也使歐洲邊緣國債券利差縮小，迫使對其減碼。

對於高收益債後市，富達投信指出，雖然缺工、供應鏈瓶頸與原物料價格飆漲影響了企業獲利能力，但低違約率與良好的基本面，因此，對整體高收益債市持中立態度。因為受到恒大事件影響，亞洲高收益債在9月份下跌5.9％，連帶也波及到其他優良企業，使買點浮現，即使如此，對於大陸的非系統性風險仍需要小心，但對亞高收依然持正面態度。

保德信美元高收益債券基金經理人張世民則認為可留意美國高收益債買點，他表示，根據美銀最新預期，去年飽受壓力的CCC最低等級債，違約率可大幅降至10％，來到2007年新低水準，反映高收益違約前景良好，雖然未來聯準會的政策預期、通膨壓力及經濟成動能放緩疑慮等，都將影響市場情緒，增添震盪壓力。

但著眼於企業獲利表現良好、償債能力提升，且市場資金寬裕，有助美高收債企業利差維持長期低位，加上近來油價明顯突破向上，能源業占比不小的美高收信用利差可望受惠，若遇到QE縮減帶來的震盪，反而是提供中長線投資者分批布局機會。

張世民指出，美高收債向來具相對高息、存續期間較短等優勢，即使面臨QE縮減、升息等外部干擾，受影響程度在固定收益資產中仍相對較小，建議投資人不妨鎖定與景氣連動高的非核心消費產業作為布局重心。

台新新興短期高收益債券基金經理人張瑋芝則相對看好新興市場短期高收益債，主要是因新興短期公司債的波動度約為一般新興公司債的50％、美國高收益債的30％，但收益率高達高出一般新興公司債、新興主權債、美國投資債等，結合低波動與高息收優勢，可以解決當前市場大幅震盪的投資難題。

(時報資訊)