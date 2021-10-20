歐美財報季開局強勁，加上美國9月零售銷售額也高於預期，推升市場風險偏好，並同步讓市場對於聯準會（Fed）升息預期繼續升溫，導致整體債券基金的資金動能轉趨疲弱。根據最新統計，包含新興債、投資級債、市政債、MBS、政府債在內的整體債券型基金上周收金大幅收斂至0.77億美元。
其中投資級企業債買氣續霸全球主要債市，已連續第31周吸金，今年累計淨流入突破3,185.28億美元，達806.6億美元。風險雙債則是買氣不振，高收益債連兩周失血，新興債更大失血24.91億美元。
摩根環球高收益債券型產品經理黃百嵩指出，美國長天期公債因聯準會縮減購債時間逼近加上景氣轉好、通膨預期上升而遭到拋售，導致美國10年期公債殖利率9月以來快速走升，不過歷史經驗顯示，利率和通膨預期同時走高時，高收益債往往也走揚，例如1997～1999年，2004～2006和2016～2018年，短線市場震盪反而讓高收益債券中長期投資價值浮現。
長線利率看升的趨勢下，高收益債仍具投資優勢。高收益債發債天期較短，利率敏感度偏低，加上票息收益空間，表現機會仍優於其他主要債市。此外，高收益債券違約率持續下探，不僅過去12個月高收益債違約率1.06％，年初至今已下降超過500個基點，預計2021年底將降至1％左右，在違約率維持低檔、發債活躍情況下，高收益債仍有走高條件。
據經驗，當高收益債違約率大幅下滑時，通常高收益債被調升評等的數量會大幅攀升，而此時也會出現許多明日之星，有利債券價格走高。今年以來，已有262億美元的明日之星，較去年同期高出許多。此外，股債恢復負相關性，債券再次扮演投資組合分散風險的角色，有助降低市場震盪之際的衝擊。
安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，根據過往經驗，美國公債殖利率的走升會對各式金融資產帶來不同的影響，對股市來說可能因公債殖利率走升出現震盪，但影響多偏短期，對債市影響則較大；進一步分析，存續期較長的債券資產因距離到期時間較久，在到期前其價格受到公債殖利率上漲而出現波動的時間也越長、影響更大。
謝佳伶建議，對於仍希望從債市獲得穩定金流息收的投資人來說，未來挑選債券時宜首重存續期較短的債券，來抵禦利波動率風險。根據過往經驗，美國短年期高收益債因受惠於短存續期的特性，對利率風險的抵禦表現在相近資產中相對較佳。
(時報資訊)
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