今年來大陸官方對互聯網、教育、遊戲、地產、醫療、娛樂圈等領域，監管政策頻發，引發股市震盪，但隨大陸疫苗接種率提高，經濟活動逐步重啟，陸股長線持續看好，適逢第四季傳統股市旺季，利空淬鍊後的陸股，投資機會浮現。
時序進入年底，統計近12年主要股市第四季漲幅皆有不錯表現，滬深300指數、中證內地消費主題指數第四季平均漲幅分別為8.27％、6.71％，優於MSCI世界股票指數、S&P 500指數。
大陸已經有八成人口接種二劑疫苗，先前深受疫情所苦的接觸型消費，有機會逐步復甦，且大陸十一長假至農曆年前為消費旺季，可望成為第四季推升陸股一大助力。
兆豐投信中國內需A股基金經理人黃家慶指出，2022年為大陸領導人換屆之年，因此維持經濟的平穩，避免系統性風險，將是官方施政目標。
研判恒大危機、限電停工衝擊，最終順利落幕機會較高，雖然短期引發股市震盪，但並不減損對陸股中期樂觀看法。看好產業方面，消費股擁有旺季的配合，碳中和、科技自主有中長期政策支持基礎，相關族群可能擔綱陸股攻堅要角。
摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，以陸、韓、台為主的東北亞股市，仍受惠於全球景氣復甦對電子產品的需求，但以消費、觀光與部分工業製成品為主的東協股市，雖估值面比東北亞更具吸引力，但仍要看當地政府對疫情控制的成效與解封速度而定。整體亞股具備價值面優勢，可多元配置。
台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，大陸政策繼續偏向寬鬆，有望對沖經濟下行的壓力，支撐微觀企業盈利繼續上行，且歷史經驗來看，陸股第四季股市行情相對表現佳，建議逢低布局受益於大陸經濟轉型的消費龍頭股。
第一金投信研判，在大陸政府積極打壓之下，短期房市震盪恐再加劇，但此次的整頓僅會淘汰財務體質不佳的劣質企業，體質強韌的優質企業則將不受影響，整體房市可望「汰弱留強」，長期發展將為健全。
第一金中國世紀基金經理人張帆表示，貿易戰以來，大陸面臨產業外流壓力，但是這一波疫情影響下，大陸率先獲得控制，為產業轉型與升級爭取更多緩衝時間，對於經濟具有相當正面的效果，未來大陸製造仍可獲得較大的市場份額，相關產業鏈及物流等低估值股票，都具有相當投資價值。
(時報資訊)
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