禾伸堂生技（4194）其代理之藥品「美迪文」清創凝膠藥（NexoBrid）上周正式取得台灣食品藥物管理署（TFDA）核發之藥證，於台灣上市銷售。後續將攜手MediWound於各大醫學中心推廣此創新的清創產品，亦將同步申請納入健保給付，為燒燙傷患者提供此突破性的酵素清創療法。

美迪文清創凝膠藥（NexoBrid），為禾伸堂生技於2017年與以色列藥物開發公司MediWound Ltd（Nasdaq:MDWD）簽訂代理合約，取得台灣獨家經銷代理權的藥品，該藥品使用於成人深二度及三度燒傷焦痂之清創。

清創的目的為移除傷口上的壞死組織，避免壞死組織抑制傷口癒合，並降低因傷口感染細菌造成全身性感染及菌血症之風險，是治療嚴重燒燙傷傷口的關鍵步驟。現有的燒燙傷清創標準療法為侵入性的手術清創，利用特定的手術器具移除傷口上的壞死組織，難以避免地亦傷害到正常組織，也造成患者更多的失血及難以忍受的疼痛。

MediWound是一家生物製藥公司，專注於開發、製造和商業化用於組織修復和再生醫療的新型、高成本效益的生物治療方案。美迪文清創凝膠藥（NexoBrid）為該公司在其酵素技術平台開發的創新藥物，以突破性的酵素清創取代外科手術清創，僅需要在燒燙傷傷口敷藥4個小時，即可完成清創程序，大幅減少對患者的傷害（手術）、避免傷到健康的皮膚組織，減少清創過程的疼痛和失血，也減少清創後需要皮膚移植的傷口面積。另外，NexoBrid減少了醫療資源的消耗，包括醫療設備、設施的投入，麻醉劑的使用和降低外科醫生的負擔，改善燒燙傷護理的複雜性和效益。

NexoBrid在2014年於歐盟市場上巿銷售，亦已取得全球數個國家的上市許可，包括阿根廷、韓國、俄羅斯和以色列。目前美國市場則是向US FDA申請上市許可中。NexoBrid在歐盟上市後，為燒燙傷清創帶來了典範的轉移，歐盟燒燙傷專家根據這些年來累積的經驗，發佈了酵素清創指引，協助世界各地醫師們使用該突破性療法於燒燙傷清創。

(時報資訊)

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