今年來台股交易熱絡，電子、金融、傳產族群皆充滿話題，帶動台股成交量出現大幅度增長。觀察投資人在台股基金定期定額扣款筆數、金額也出現升溫，甚至有8檔台股基金人氣旺，今年來定期定額筆數較去年底成長超過一倍。
瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，就目前全球環境來看，擁有基本面強勁、企業獲利優於預期、市場資金充裕等優勢，整體金融市場氣氛正向，台股有機會延續多頭格局。加上全球對於科技創新需求的增加，台灣許多供應鏈正好從中受惠，預計中長線表現可期。
鄭行甫認為，今年台股投資人可以挑選之標的多元，電子、傳產、金融各擁題材，族群健康輪動，沒有單一產業一枝獨秀的情況。隨著時序進入第四季，面對去年基期較高，假使營收及財報數據成長恐不如今年前三季亮眼，短線須留意可能會出現震盪。建議看好台股題材的投資人，可以持續利用定期定額方式布局，或者趁大盤出現修正時，逢低分批投入。
日盛上選基金研究團隊指出，台股將迎接第四季科技產業獲利旺季來臨，指數表現可期。產業方面，半導體、5G手機、伺服器、新能源車將是本季四大亮點族群。
元大投信台股基金研究團隊指出，短期選股不選市的優勢會愈來愈明顯，第四季的台股投資策略，逢低布局台股主動式基金更有機會亂世求勝。
(時報資訊)
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