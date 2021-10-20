台股加權指數突破1990年12,682點史上高點後，一路往上最高衝破18,000點，期間台股投資愈來愈火熱，各項連結商品均受青睞，包括主動型台股基金、被動型台股ETF，其中以主動型台股基金在短中長期均交出勝大盤的好成績。

根據Lipper統計，今年來至第三季底為止，加權指數含息報酬率為17.9％，主動型台股基金平均績效23.5％，前段班更是交出逾三成的亮眼成績，另外台股ETF平均報酬率18.3％，小幅超越大盤。

拉長時間來看，近一年、二年、三年台股含息報酬率分別39％、66.4％、74.8％，台股基金分別為43.2％、72.8％、89.7％，國內ETF分別為36.9％、61.6％、66.1％。

瀚亞投資長劉興唐表示，隨著全球股市來到歷史高檔位置，指數上漲空間相對有限，台股也不例外。然而在大盤空間有限的情況下，台股基金依舊交出亮眼的成績，充分展現出主動型基金的能力及價值，對於投資人來說，台股基金相當適合做為長期持有的核心資產部位。

群益中小型股基金經理人楊遠瀚認為，台股先進製程相關的矽智財、ABF較不受景氣影響，伺服器在缺料趨緩，東南亞疫情改善後車用IDM晶片缺貨趨緩，皆是盤勢震盪下投資首選，產品成長具爆發力的電子標籤、USB4、AR／VR等新興應用也可著墨。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出，台股走勢向上整理，第三季財報包括半導體、IC設計、車用半導體等仍看好，電子下游近期因美國解決塞港與貨物運輸問題，加上感恩節與聖誕節消費旺季將至，可多留意電子中下游的營收回升利基。

瀚亞台股研究團隊建議，以目前台股基本面、景氣循環周期來看，多頭市場尚未走完，預計接下來還有機會再出現高點，可利用定期定額，或單筆分批布局方式，持續參與台股第四季投資機會。

(時報資訊)