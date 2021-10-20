19日台股強勢攻堅站上月線，加權指數收高16,900.67點、漲幅1.17％；封測大廠日月光投控（3711）挾下半年業績動能強題材，帶量強勢攻堅，股價收高98.4元、勁揚4.02％，帶動相關認購權證交投活絡。
日月光投控2021年前9月營收3,970.60億元，年增幅21.02％，9月營收537.35億元，月增幅6.51％及年增幅22.33％。2021年上半年稅後盈餘188.15億元及EPS 4.37元，優於2020年同期獲利108.36億元及EPS 2.54元；第二季稅後盈餘102.5億元及EPS 2.38元，高於2020年同期獲利69.37億元及EPS 1.62元。
法人看蘋果新款iPhone 13相關晶片封測，及系統級封裝（SiP）模組出貨旺季效應，日月光投控第三季產能利用率滿載及第四季維持高檔，下半年將維持營運動能，全年拚每股獲利逾10元。10月來外資雖偏向調節，但單日賣超縮減中，而近期內資法人轉買超，近五日投信買超1,220張，自營商更連七日買超2,961張，支撐近期股價震盪彈升，將挑戰百元關卡上反壓。
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