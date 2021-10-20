晶圓代工廠台積電（2330）19日上漲10元，漲幅1.69％，重回600元，守住所有均線之上，投信19日買超台積電953張。台積電旗下重量級客戶除了蘋果、聯發科（2454）兩大客戶外，預計隨著AMD、NVIDIA對2022年下單積極，是激勵台積電對2022年營運看法樂觀的主因。

NVIDIA下一代Ada Lovelace架構GPU系列將全面回到台積電，採用5奈米製程，AMD也因ABF缺貨問題解決後，向台積電下了7、6及5奈米製程的產能，兩大客戶訂單將有利於台積電2022年營運看俏。

台積電第三季稅後純益1,562.6億元，創下新高，每股盈餘（EPS）6.03元，優於市場預期。

台積電在法說會給予市場正面訊息，包括第四季合併營收可望續創歷史新高，全年營收以美元計算估年增24％，台積電3奈米製程將於年內試產，2022年下半年量產，全年及2022年產能都將維持吃緊狀態。外資券商高盛證券調高目標價至1,028元，是外資圈給予目標價最高者，由於台積電技術面轉強，股價緩步墊高。

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(時報資訊)

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