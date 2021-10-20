美科技股領航大漲，激勵19日電子類股上演強勢反彈，投資專家認為，台積電法說釋出正向展望，且積極擴大資本支出，帶旺半導體族群，加上蘋果秋季發表會推出多款新品，拉貨動能顯現，相關供應鏈預料將成吸金焦點，帆宣（6196）、新日興（3376）業績成長可期。

　台積電先前提及公司正進入成長幅度更高期間，預計未來三年投入1,000億美元增加產能，而在近期法說會中也表示，2021年全年資本支出預算金額約為300億美元，若市場客戶需求較預期強，不排除擴大投資。隨著台積電持續擴產，可望挹注帆宣等相關供應鏈業績持續成長。

　帆宣9月營收28.13億元，年增10.7％，創單月次高紀錄，受惠台積電擴產，第三季以及前三季營收皆創新高。市場預期，由於目前公司在手訂單逾400億元，隨著設備與客製化製造業務訂單陸續入帳，第四季營收將有挑戰新高機會，明年可望維持雙位數成長動能。

　在蘋果新品問世助攻下，新日興19日股價上漲2.01％，重登百元大關，且從籌碼面觀察，外資法人已連續8個交易日偏多操作，為力挺股價向上、穩步收復月線的重要推手，積極押寶年底出貨旺季行情。

(時報資訊)

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