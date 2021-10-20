蘋果新款MacBook Pro台灣時間19日凌晨亮相，預計將於下周上市，美系外資看好，新產品可望推升MacBook供應鏈GIS-KY（6456）、譜瑞-KY（4966）第四季出貨量成長，有利後市股價表現，兩檔個股打上「蘋果光」19日勁揚2.17％、3.45％。
蘋果第二場秋季發表會19日登場，萬眾矚目的AirPods 3及兩款MacBook Pro正式亮相。
美系外資看好新款MacBook Pro定價具吸引力，若後續消費者反應良好，可望帶動MacBook供應鏈包括業成GIS-KY、譜瑞-KY、廣達等共計五檔個股的業績，於第四季放量成長。
法人分析，觸控模組主力供應鏈業成GIS-KY近期已開始小量出貨，看好隨蘋果新品發表，再加上上半年iPad Pro平板動能延續，業成第四季營運可望逐步增溫。業成9月營收115.8億元，月減0.1％、年減 3.8％；第三季營收361.71億元、季增0.1％、年增10.8％。
展望第四季，法人則看好，隨蘋果Mini LED筆電新品正式亮相下，業成傳統旺季可期，可望推升其營運優於上半年。不過，短期IC零組件估吃緊、大陸限電政策仍將持續衝擊供應鏈，為兩大不確定因素。
此外，高價IC設計譜瑞-KY第三季也受惠蘋果新款筆電，加上電競、商用筆電需求同步強勁，各產品線供貨吃緊，9月營收達18.09億元，月增5.6％、年增21.7％，登歷史次高水準；第三季營收53.41億元，季增8.9％、年增 20.8％，亦同步改寫新猷。
(時報資訊)
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