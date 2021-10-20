隨鴻華先進本周推出自主研發的電動車後，產業話題再度增溫，加上指標大廠特斯拉財報公布在即，根據第三季交車數量觀察，業績可望繳出超乎預期的增長，美琪瑪（4721）、康普（4739）成功搶占電動車產業出海口，前景可期。

電池作為電動車的命脈，已成為兵家必爭之地，譬如大陸車用電池龍頭廠寧德時代年來股價飆漲46.15％，近期更與美國商用電動汽車製造商ELMS達成電池供貨協議，股價19日早盤開高走高，一度突破人民幣600元大關，最高來到人民幣614.98元，創下歷史新高，市值首度超過1.4兆元，僅次貴州茅台與工商銀行。

美琪瑪與康普作為國內少數切入國際大廠的電池材料業者，先前就已間接打入特斯拉供應鏈，顯見兩家公司的技術在國際間仍具備一定競爭力，且在愈來愈多車廠投入電動車開發後，法人預期電池關鍵上游材料的需求只會日益興盛，個股業績備受期待。

美琪瑪9月營收達4.83億元，月增20.24％，年增1.63倍，締造歷史新高；累計前三季營收28.28億元，年成長54.83％。公司14日也公布8月自結獲利3,500萬元，每股盈餘0.47元，較2020年同期增長1.14倍；累計前八月獲利達2.05億元，每股盈餘2.74元，已超越2020全年的1.64元。

展望下半年，美琪瑪鋰電池正極主要原料鈷、鎳報價進入上漲軌道，低價庫存與出貨量增長下，有望帶動毛利率提高，營收與獲利皆具成長潛力。

康普除打入日本Panasonic產線，進而切入特斯拉供應鏈外，隨市場需求增溫，康普也配合客戶展開擴產計畫，年底硫酸鎳與硫酸鈷的月產能可望各自達到3,000～3,300噸與1,500～1,800噸，法人預期年底前產能稼動率都將維持高檔不墜，營運將維持穩健成長格局。

康普9月營收達6.6億元，月增7.07％、年增36.81％，創單月新高；累計前三季營收54.02億元更超越去年全年，創歷年同期最佳。

(時報資訊)

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