科技股財報周登場，美股主要指數18日上漲，標普500、那斯達克連續第四個交易日上揚，僅道瓊微跌，特斯拉、Netflix在公布第三季業績前上漲，蘋果收高逾1％。油價回軟，美元走貶，而比特幣因相關期貨ETF上線消息攀漲，朝6.5萬美元歷史紀錄挺進。
經濟數據來看，美國9月工業生產意外較前月萎縮1.3％，遠遜於市場預估的成長0.2％，經濟學家表示，這可能反映原物料採購和老練勞動力短缺的影響。
針對美股，從技術面來看，三大指數期貨皆站回季線之上，目前對美股的看法，在季線之上偏多看待。
黃金期貨方面，投資人仍對通膨抱持疑慮，18日美國2年期公債殖利率攀抵18個月高點，10年期公債殖利率一度升破1.61％，尾盤報1.58％。黃金期貨價格18日行情走勢呈連續第二個交易日收低，承壓於比特幣上漲和美國公債殖利率走強。中國是黃金最大買家之一，然依中國第三季GDP數據顯示，經濟成長放緩；目前黃金走勢仍呈現區間震盪，方向尚未明確。
油價部分，中國第三季經濟成長年增率驟降至4.9％，遠遜市場預期5.2％和第二季的7.9％，與此同時，天然氣價格18日下跌近8％，因為天氣預報回暖，有助於緩解市場對冬季能源供應的擔憂。原油期貨價格則分歧，Brent原油三個交易日來首次收低，而WTI原油在觸及多年高點後，大幅回吐早盤漲幅，但仍收高。目前油價走勢自9月13日往上突破先前之區間後呈現偏多順勢行情。（兆豐期貨提供，方歆婷整理）
(時報資訊)
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