美國9月份工業生產呈現下滑局面，創七個月以來最大降幅，部分反映汽車製造業的大幅下滑，以及供應鏈瓶頸與材料短缺問題，也進一步證明，供應限制正在阻礙經濟成長。此外，受電力短缺和房地產市場動盪的影響，中國第三季經濟增速降至一年來最低水準。

　美股周一（18日）主要指數普遍低開，但標普500指數和那斯達克指數早盤探底後，隨即緩步上攻，在尖牙股和特斯拉齊漲的帶領下，標普500指數、那斯達克連續第四個交易日上揚。科技股財報周登場，市場等候上市公司公布財報，迄今為止已有41家標普500成分公司公布財報，八成每股盈餘（EPS）表現超出預期，支撐美股後續表現。

　以技術面來看，道瓊工業指數站穩在35,000點大關之上，且位於所有均線之上，整體多方架構不變，與8月16日所創的歷史新高相比，僅有約1％的距離，震盪過後仍有高點可期，因此，以中性偏多看待道瓊工業指數為宜，值得注意的是，油價維持高檔，通膨及縮減購債議題將持續干擾資本市場。

　投資人可觀察台灣期貨交易所發行的台道瓊期貨，此商品與美國道瓊連動性高可說是無縫接軌，加上市場量能充裕流動性佳的特性，且跳動每點僅新台幣20元，是非常好的參與道瓊指數的商品，因此可以台道瓊作為短線當沖投資考量。

　由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，均有高度的投資風險，投資人應衡量自我的投資能力適度加減碼，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供，方歆婷整理）

(時報資訊)

#道瓊 #美股

主要市場指數

紐約道瓊
35457.31 +198.70(0.56%)
05:05
S&P500
4519.63 +33.17(0.74%)
05:05
Nasdaq
15129.09 +107.28(0.71%)
05:16
費半指數
3381.45 +42.68(1.28%)
05:16
日經225
29293.39 +77.87(0.27%)
12:56
南韓KOSPI
3020.86 -8.18(0.27%)
12:56
香港恆生
26137.26 +350.05(1.36%)
13:01
上證指數
3595.64 +2.49(0.07%)
13:01
深圳成指
14550.50 +50.74(0.35%)
13:01
英國FTSE
7217.53 +13.70(0.19%)
10/19
法國CAC
6669.85 -3.25(0.05%)
00:05
德國DAX
15515.83 +41.36(0.27%)
10/19

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