美國9月份工業生產呈現下滑局面，創七個月以來最大降幅，部分反映汽車製造業的大幅下滑，以及供應鏈瓶頸與材料短缺問題，也進一步證明，供應限制正在阻礙經濟成長。此外，受電力短缺和房地產市場動盪的影響，中國第三季經濟增速降至一年來最低水準。
美股周一（18日）主要指數普遍低開，但標普500指數和那斯達克指數早盤探底後，隨即緩步上攻，在尖牙股和特斯拉齊漲的帶領下，標普500指數、那斯達克連續第四個交易日上揚。科技股財報周登場，市場等候上市公司公布財報，迄今為止已有41家標普500成分公司公布財報，八成每股盈餘（EPS）表現超出預期，支撐美股後續表現。
以技術面來看，道瓊工業指數站穩在35,000點大關之上，且位於所有均線之上，整體多方架構不變，與8月16日所創的歷史新高相比，僅有約1％的距離，震盪過後仍有高點可期，因此，以中性偏多看待道瓊工業指數為宜，值得注意的是，油價維持高檔，通膨及縮減購債議題將持續干擾資本市場。
投資人可觀察台灣期貨交易所發行的台道瓊期貨，此商品與美國道瓊連動性高可說是無縫接軌，加上市場量能充裕流動性佳的特性，且跳動每點僅新台幣20元，是非常好的參與道瓊指數的商品，因此可以台道瓊作為短線當沖投資考量。
由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，均有高度的投資風險，投資人應衡量自我的投資能力適度加減碼，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供，方歆婷整理）
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