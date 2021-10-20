隨美股費半、那指續揚激勵，台股19日由權值龍頭台積電（2330）領軍上攻，盤中一路震盪走高，終場加權指數收在16,900點，上漲195點，惟成交金額略縮至2,697億元，台指期則是上漲181點，以16,902點作收。

期貨商指出，目前新台幣止貶轉升，熱錢有再度湧入跡象，短線有助台股往上挑戰萬七壓力。

籌碼面上，三大法人19日買超現貨165.49億元，其中，外資買超110.8億元，而對期貨則是空單減碼超過多單減碼，淨空單減少796口、至18,206口。

在自營商選擇權淨部位上，目前以賣賣權為主要布局方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為1萬6千餘口，買權OI往上履約價做翻移退守，賣權OI增量呈現積極大增，目前選擇權下檔支撐墊高。

在選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.01升至1.09。VIX指數下跌0.89至19.56。永豐期貨研調表示，整體選擇權籌碼面偏多。

群益期貨表示，外資期現貨同步做多，自營商選擇權中性偏多，月選中性不變，整體籌碼面中性偏多。且從技術面來看，19日電子權值領漲上攻，目前在台股大區間底部支撐逐漸墊高下，短線拉回依舊可偏多操作。

元富期貨也指出，台指期19日呈現開高走高格局，電子族群回神強彈，指數開盤隨即站上月線，終場大漲181點、以紅K棒作收。目前指數維持高過高、低不破低的多方架構，有機會進一步挑戰季線，短線可以中性偏多看待為宜。

統一期貨則提醒，加權指數目前隨國際股市回升而突破月線壓力，但由於上檔有季線與半年線壓力，且20日為期權結算日，不過度追價，區間操作為主。

(時報資訊)