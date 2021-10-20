面對進口板材產品競爭壓力，國內不銹鋼龍頭廠燁聯（9957）積極尋求轉型，看好國內營建材料市場，新開發不含鎳的400系列新產品，並鎖定工業廠房、太陽能板及建築材料等市場，找尋新藍海，預期將逐漸成為燁聯另一項具有競爭力的核心產品。

燁聯表示，這項新產品具有高防耐腐蝕特色，且可擺脫鎳價漲跌的壓力，比原來含鎳的304和316系列產品較具競爭力，且CP值高，預期可逐漸廣泛應用於市場，尤其靠近海邊的建築物接受度會愈來愈高。

市場預期，目前不銹鋼營業比重占10％的新光鋼（2031），平時就有銷售碳鋼類高防腐蝕的太陽能鋼板，若能再引進燁聯這項不銹鋼防腐蝕鋼材，有助於提升其市場競爭力。

燁聯指出，由於經濟發展快速，生活水準提高，不銹鋼應用非常普遍，廣為人知的304和316系列不銹鋼因添加鎳原料，而國際間鎳價的漲跌對於300系不銹鋼的價格變動影響甚鉅，因此價格變動已成為選用此不銹鋼材上的重要考量因素之一。

有鑑於此，燁聯積極投入開發不添加鎳、且兼具高耐蝕性能的單相400系不銹鋼，主要以鉻、鉬原料來取代鎳，除了可避免鎳價對不銹鋼價格的變動影響外，也提供了與304和316不銹鋼相當的耐腐蝕性能，且具有高耐候、強度高、熱膨脹率小、熱傳導率較優，及易於加工等優勢，可滿足一般都會及郊區的各項用途。

如果將來能應用於重化工業、沿海嚴苛腐蝕環境，或有外觀上的考量，燁聯也可以提供各式烤漆塗膜的不銹鋼烤漆產品。

(時報資訊)

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