受惠於鋼品銷售單價提高、與海外投資鐵礦場收益大增挹注下，中鋼（2002）9月業績再傳喜訊，單月合併稅前盈餘89.35億元、月增3％，創2013年合併報表來單月次高，累計合併前三季稅前盈餘大賺619.32億元、較去年同期由虧轉盈，每股稅前盈餘約3.93元，創2013年合併報表以來新高。

中鋼董事長翁朝棟認為，目前大陸持續限產，供需仍然吃緊，且煤鐵礦原料行情仍在高檔，持續看好鋼品需求遞延榮景，預期鋼價可望回穩向上。

對於獲利創新高，中鋼財務副總楊岳崑表示，雖然中鋼、中鴻（2014）及中龍鋼鐵9月鋼品出貨量，較前一個月減少4萬多公噸左右，但銷售單價較前一個月增加，且投資海外的鐵礦場收益較高，不過因單月煤礦原料成本較高，且當月沒有投資高鐵的收入，因此扣除原料成本後，單合併稅前盈餘仍較8月增加2億多元。

中鋼19日公佈財報，9月合併營收419.81億元、月增1％、年增60.68％，單月合併營業利益81.99億元、月減3％，單月合併稅前盈餘89.35億元、月增3％，每股稅前盈餘約0.56元。

累計前三季合併營收為3,388.47億元、年增49％，合併營業利益581.02億元，合併稅前盈餘為619.32億元，每股稅前盈餘約3.93元。

展望未來，翁朝棟認為，目前大陸為了環保限產與碳中和、碳達峰目標，持續推動限產，且歐美、亞洲市場主要鋼廠於第四季也都安排歲修，加上煤鐵礦原料成本仍在高檔，鋼價獲得有力支撐，預期鋼價可望回穩向上。

(時報資訊)

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