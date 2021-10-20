證交所19日董事會通過瑞鼎（3592）上市案，為證交所2021年董事會通過的第15家上市案。
瑞鼎董事長黃裕國，公司資本額為6.69億元，主辦承銷商為凱基證券。預計最快可望於2022年第一季由興櫃轉上市。19日在興櫃收盤成交參考價為349.5元上漲1.11％，收盤均價為348.39元。
此外，全訊及宜新實業初次股票上市（IPO）公開承銷，於19日公開抽籤，抽籤結果中籤率各為0.81％及1.16％，預計10月25日各以每股104.49元及38元上市。
全訊IPO公開承銷共1,406張，每位投資人可申購一張，主辦承銷商為台新證券，共計將募集1.47億元，此次參與公開承銷抽籤合格件數為171,603件，中籤率為0.81％。
(時報資訊)
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