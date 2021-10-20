美國費城半導體指數收盤連四日收盤上漲，激勵台股上市櫃半導體股回神，19日類股價量齊揚，上市收漲2.03％，成交值占比達34.45％。

　上櫃半導體指數更強漲2.59％，成交值占比更飆升至61.75％；上市半導體雙雄-台積電（2330）站上600元大漲10元，聯發科（2454）也大漲31元收898元，蓄勢再戰900元大關。

　多檔半導體重量級個股包括祥碩、封測龍頭日月光投控、聯發科、股王矽力-KY、台積電、聯電等，都約上漲1％～5％，帶動半導體類股指數收409.82點上漲2.03％，接下來將蓄勢挑戰季線410.42點，其他所有均線都已收復，表現強於大盤，更扮演台股19日大漲195點、站上16,900點大關的重要功臣。

　三大法人19日不只同步買超集中市場，合計買超164.42億元，也同步買超上櫃市場，合計買超36.02億元。

(時報資訊)

#合計買超 #站上 #台積電 #同步買超 #半導體股 #上漲 #上市 #半導體 #成交值占比 #聯發科

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀