美國費城半導體指數收盤連四日收盤上漲，激勵台股上市櫃半導體股回神，19日類股價量齊揚，上市收漲2.03％，成交值占比達34.45％。
上櫃半導體指數更強漲2.59％，成交值占比更飆升至61.75％；上市半導體雙雄-台積電（2330）站上600元大漲10元，聯發科（2454）也大漲31元收898元，蓄勢再戰900元大關。
多檔半導體重量級個股包括祥碩、封測龍頭日月光投控、聯發科、股王矽力-KY、台積電、聯電等，都約上漲1％～5％，帶動半導體類股指數收409.82點上漲2.03％，接下來將蓄勢挑戰季線410.42點，其他所有均線都已收復，表現強於大盤，更扮演台股19日大漲195點、站上16,900點大關的重要功臣。
三大法人19日不只同步買超集中市場，合計買超164.42億元，也同步買超上櫃市場，合計買超36.02億元。
(時報資訊)
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