亞股19日整體表現多跟隨美股反彈行情腳步，推升外資再出現百億元以上買超，三大法人同步回補買超164億餘元，鎖定上半年獲利績優、且第三季營收季增一成以上績優股，第三季獲利看旺，包括玉晶光（3406）、智原（3035）等14檔個股，19日一口氣獲法人買超1億元以上。

以上半年每股獲利（EPS）1元以上，且第二季也有優異EPS表現，同時第三季營收也較第二季成長一成以上（代表第三季獲利可望較第二季優或約持平），加上19日股價收盤漲幅強於大盤表現、法人單日買超1億元以上等條件篩選，計有14檔個股入列。

這14檔個股包括：玉晶光、晶宏、智原、聚積、世界、晶焱、欣銓、天鈺、南電、聯詠、矽力-KY、瑞昱、景碩、台積電等。法人表示，上述個股以半導體居多，另分散在PCB、光學鏡頭股等類股。

其中，玉晶光第三季營收季增逾1.3倍，晶宏及智原則季增超過四成及三成，營收表現搶眼。

據統計，截至15日止，已公布第三季業績的41家標普500指數成分股中，83％的EPS超出預期。企業財報顯示獲利狀況仍較預期為佳，街口投信表示，本周持續有重量型企業包含Netflix、IBM、特斯拉及英特爾等，將公布財報，是投資人關注焦點。

(時報資訊)

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