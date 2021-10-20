台灣太陽能電力系統EPC廠商開陽投控（6839）預計25日登錄興櫃，興櫃參考價55元。

　開陽投控累積超過千座太陽能電廠施工經驗，到2023年在手訂單超過177MW，並將業務範圍拓展至電廠投資、儲能系統和綠電交易，盼加大經營的縱深。

　開陽投控成立於1999年，核心競爭力為太陽能光電系統工程和電廠維護營運服務，工程專案內容涵蓋太陽能光電廠開發、設計、設備採購、施工總承包以及維運。2018年成立開陽國際投資控股公司，資本額6.4億元，整合集團資源，並將業務範疇擴展至電廠投資、儲能系統和綠電交易。

　至今已經完成包括台積電、中鋼、台塑、國泰金、群創、泰國PRG等多家國內外知名企業的電廠工程，累積超過千座太陽能電廠施工經驗。

　即將邁入資本市場，開陽投控董事長蔡宗融表示，已做好五大布局，包括有EPC工程、電廠維運、電廠投資、儲能系統和綠電交易。

　依在手訂單來看，各項業務的能見度相當良好，未來二～三年EPC工程預計開工量達300MW以上，自有電廠裝置量2024年目標為140MW，轉投資權益法裝置量2024年目標為218MW。

　而儲能系統與綠電交易正積極規畫中，預計2021年將有1MW儲能系統商轉，是開陽下一個獲利成長關鍵。

　蔡宗融表示，開陽期許維持10％市占率，目前已經開工與預計開工量分別為：2021年約146MW、2022年則是147MW、2023年增長到177MW，預計第四季到2022年，EPC工程建置完成約422MW。

　台灣訂下2025年太陽能20GW的建置目標，帶動綠能產業蓬勃發展，開陽看好隨案場持續累積，維運收入也將穩定成長，搭配自有電廠、儲能系統，推動未來成長的動能。

(時報資訊)

#開陽 #綠電交易 #太陽能

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