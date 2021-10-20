市場對於高頻高速材料需求持續增加，銅箔基板（CCL）廠積極擴產因應，受惠下游客戶需求升溫，CCL高階含浸設備龍頭廠亞泰金屬（6727）業績成長顯著。
亞泰金屬表示，受惠下游CCL及IC載板基材客戶的擴廠需求增加，目前設備訂單能見度已達2022年底，同時，公司也進行產能擴充，樂觀看待近兩年整體營收，均可維持雙位數成長的目標。
因應訂單能見度持續增加及擴展新產品生產線，亞泰金屬下半年開始進行新廠興建工程，預計2022年下半年可開始投入生產，新廠產能規劃將會以軟性基板、被動元件，以及複合材料等水平塗佈相關應用設備為主，預估待新廠產能開出後，公司整體產能可望再成長三成以上。
亞泰金屬9月營收1.04億元、月增19.08％、年減3.23％，第三季營收達3.17億元、年增49.65％，創下歷年同期新高，累計前三季營收為10.03億元、較2020年同期大幅成長46.25％。
公司表示，主要是受惠高階CCL含浸設備各項訂單陸續進入營收認列階段，且均較2020年度成長，加上第三季IC載板專用不銹鋼含浸設備也開始挹注營收貢獻所帶動。
亞泰金屬表示，全球半導體產業持續擴大資本支出，帶動兩岸積極布局搶攻IC載板基材的生產，過去IC載板基材專用不銹鋼含浸設備主要仰賴日本進口，而此次亞泰金屬取得重大突破、切入相關供應鏈中。
由於IC載板基材專用不銹鋼含浸設備在精密度、潔淨度均較一般CCL設備高，看好未來出貨量持續提升，有利於產品組合進一步優化，將為營收表現注入新動能。
在其他自主研發新品的部分，玻纖布相關應用設備預計第四季進入設備驗收及營收認列階段，複合材料相關應用設備已安裝完成，將進入測試驗證階段。公司表示，未來將持續研發並提供客戶更多先進的製程設備，以取代日製及德製高價位設備，期望成為公司未來營運發展的新動力。
(時報資訊)
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