儘管大環境仍有長短料、疫情等不確定因素干擾，但隨著美系客戶新產品連發，手機、筆電、平板、耳機等，相關供應鏈出貨持續暢旺，臻鼎-KY（4958）、華通（2313）均表示，雖然外部挑戰須持續關注，仍看好客戶需求維持強勁，力拚第四季營運更成長的目標。
臻鼎第三季營收416.2億元、年增29.75％，創歷年同期新高，累計前三季營收達985.81億元、年增29.6％，創歷年同期新高。
公司先前指出，下半年受惠新品陸續推出，看好高階軟板、天線軟板、電池軟板、超薄HDI（Mini LED背光板）、SLP等產品出貨升溫，以及營運轉佳的IC載板和持續耕耘新應用的汽車板，樂觀看待旺季效應，第四季營運維持逐季增的目標不變。
臻鼎亦提到，市場仍普遍存有長短料的干擾，加上大陸限電的不確定因素，雖然正值傳統旺季，但供應鏈生產、供貨相較往年還是有受到一些影響，下半年依舊傳統旺季，只是營收高峰預期會略往後延。
臻鼎作為美系手機大廠主要供應商之一，在新產品的帶動下，下半年為出貨旺季，除此之外，臻鼎近年積極調整產品組合、降低非手機應用，除手機是重要動能，亦有筆電、平板、Mini LED、遊戲機、伺服器、汽車板等產品帶來貢獻，今年非手機應用占比有望突破30％。
其中IC載板部分，臻鼎積極衝刺產能，包括在秦皇島擴充BT載板、深圳擴充ABF載板。汽車板方面，除了目標明確往電動車、自駕車發展，更切入汽車電腦、汽車顯示屏、ADAS裡的Camera等新產品。
華通第三季營收175.53億元、年增4％，在美系新品放量帶動下，華通9月及第三季營收均創下新高，累計前九月營收達433.18億元、年增2.19％，續創同期新高。
華通表示，第三季主要成長動能來自美系客戶新產品陸續推出，手機、平板、筆電、穿戴等，目前拉貨與訂單均如計畫進行，需求也維持強勁；中系手機也恢復旺季水準，雖然中系手機雜音較多，不過公司以中高階機種為主，出貨維持穩健。
除消費性電子帶來成長動能，華通另一亮點來自深耕已久的低軌衛星產品開始邁入收成階段，法人指出，跟隨星鏈計畫服務有望即將上線，不論是上空衛星或是地面接收器，華通作為主要PCB供應商，衛星通訊產品貢獻穩健成長中，2022年更有望受惠客戶開放全球服務，營收占比將更進一步成長。
(時報資訊)
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