漢達生技（6620）19日宣布，旗下治療多發性硬化症藥505(b)(2)新藥TascensoTM ODT（即HND-020），於美國時間10月18日，通過了FDA新藥查驗登記申請（NDA）審查，有機會搶攻全美逾15億美元的市場。創辦人暨董事長劉芳宇表示，正積極以簽訂美國市場經銷合約為首要目標，加速藥品上市。

漢達總經理陳俊良表示，TascensoTM ODT有0.25毫克及0.5毫克兩種劑量，均獲得美國FDA暫時許可（Tentative Approval）。暫時許可是指因藥品尚有相關專利，或市場專屬權等爭議，但FDA就藥品上市申請已經得出結論，認為已符合FDA規範的品質、安全性及有效性等標準，就會先核發「暫時許可」，等到專利或市場專屬權之爭議獲得解決，藥廠即可跟FDA申請換成「最終核准（Final Approval）」。

漢達的TascensoTM ODT是改良諾華製藥（Novartis）的暢銷藥品「GilenyaR Capsules」，漢達以獨立研發之藥物製劑技術，將GilenyaR原本吞嚥困難的膠囊劑型，改良為易吞嚥服用、不具苦味，且具較佳安定性的口溶速崩劑型。

據諾華製藥2020年報刊載資訊，GilenyaR於2020年的全球市場銷售金額為30.03億美元（美國市場15.62億美元，美國以外市場14.41億美元）。

劉芳宇表示，短期內，漢達將以簽訂美國市場經銷合約為首要目標，通過強而有力的經銷夥伴，推動TascensoTM ODT未來在美國成功上市銷售。由於目前市面上尚無治療多發性硬化症之口溶速崩劑型藥物，法人看好漢達TascensoTM ODT的利基。

(時報資訊)

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