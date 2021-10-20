疫情受控，日式迴轉壽司連鎖亞洲藏壽司（2754）加速展店，正式揮進台灣除六都之外唯一突破百萬人口大關的彰化縣插旗，開在彰化交通要道、鄰近國道與省道的「藏壽司彰化中華西路店」預計10月26日試營運，11月2日正式開幕，為藏壽司在台第41家店。
為提高防疫並提高食安層級，藏壽司彰化中華西路店率先自日本引進零接觸的「手機點餐服務」，消費者掃描座位平板上的QR Code，就能以個人手機輕鬆完成點餐。據悉，亞洲藏壽司後續將開發導入「自動結帳系統」，消費者從踏進餐廳開始、點餐、送餐到離開餐廳都零接觸，朝「完全零接觸餐廳」目標邁進。
亞洲藏壽司2020年9月在台掛牌上櫃，經營目標為每年新增五至十店的速度，在台持續展店，2020年即開出11家新店。上半年受疫情響放緩展店，如今疫情受控重啟拓點，繼插旗彰化後，藏壽司11月將在嘉義再開新店，2021全年將開出九家新店，總店數達42家。2022年繼續以五至十家節奏展店拓點，實現第一階段在台展店50家目標。
本土疫情衝擊，餐廳禁止內用，亞洲藏壽司第二季創下上櫃以來單季最大虧損，單季稅後虧損達5,382萬元，每股虧損1.17元，上半年因有首季獲利加持，稅後仍賺500萬元，每股盈餘0.11元，較2020年同期由虧轉盈。
亞洲藏壽司9月營收2.18億元、年減1.58％，前三季營收16.54億元、年減2.71％。疫情受控趨緩後、餐廳開放內用且相關禁令陸續鬆綁，藏壽司各門店生意已回溫，取消隔板及室內距離限制後，藏壽司獨立門店生意已重回疫情前水準，加上展店效應，法人預計亞洲藏壽司10月營收可重回成長軌道。
(時報資訊)
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