房地產代銷龍頭愛山林（2540）2020年獲利大噴出，EPS達6.18元，創下近七年最高紀錄，董事會將發放出十年首見的2元股利，訂於10月26日除權息；展望第四季，因剛好搶搭上高鐵評估延伸屏東、台積電進駐高雄等利多題材，將首度轉戰國境之南的屏東，推出自建案「花園帝寶」，挑戰區域最高單價。

愛山林將配發最近十年第一筆股利，包括現金、股票各1元，合計共2元，訂10月26日為除權息交易日，其中現金股利發放日為11月30日。

愛山林表示，目前在手的案量，包括代銷案、自建自售案至少2,000億元，其中開發規模最大的指標案，為愛山林創辦以來首筆微造鎮案「新竹寶山」案，總銷初估至少700億元。

愛山林董事長祝文宇表示，愛山林正積極擴大自地自建案的比例，從傳統代銷公司，朝向資產股轉型，對於股本只有14億餘元的公司來說，相當不容易，二、三年後自建案將進入交屋入帳高峰，屆時有能力配發更多股利。

愛山林指出，2021年已陸續推出新北市板橋江翠總銷約40億餘元的「天禧2」，台北市中山區總銷逾45億元捷運宅「中山綻」，基隆總銷180億元「新橫濱」，高雄總銷達175億元的興富發「美術一號院」等案件。

另外，屏東自建案「花園帝寶」是第四季的另一重頭戲。愛山林表示，該案位於屏東大學旁，占地面積逾5,100多坪，總銷估計逾50億元，產品規劃約64戶透天、360戶電梯公寓，每坪單價可能落在平均28萬左右。

據悉，由於「花園帝寶」開發戶數達400多戶，可望成為屏東近20年來規模最大的開發案；近期高鐵評估延伸到屏東、屏東科技園區推動開發等題材，也使得南台灣房市能見度逐漸拉高；而2022年的指標大案是「新竹寶山」微造鎮案，近期推出。

(時報資訊)

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