台灣第一大鋁質電解電容器廠立隆電（2472），將兵分多路進行2022年的營運布局，包括蘇州新廠預定2022下半年投產，綠色能源、車用、及工業用電容器訂單無虞，但資訊與家電的電容器訂單，在疫情緩和下，第四季訂單開始緩降。整體而言，立隆電有把握2022年營收可望持續成長，但獲利還要考量大陸電價調漲，及原物料價格上漲而定。

立隆電說，旗下蘇州新廠因工程延宕及環保考量，9月安裝設備開始試產，並爭取客戶產品認證，預定明年下半年投產，第一期規劃生產電容器，未來產能將比原蘇州舊廠再提升二成。這將是繼旗下大陸惠州三廠2019年投產之後，公司另一座大陸新廠完工投產。

因疫情引發「宅經濟風」，使得資訊電腦及家電，因線上交易及網路購物爆紅，連帶使其鋁質電容器需求大增，但目前疫情緩和下，上述產品下單量，則有緩慢下跌走勢。

另外，包括綠色能源、車用及工業用所需鋁質電容器訂單，仍持續看好，其中，綠色能源的太陽能及風能的儲電設備增加，所需電容器也將隨之增加。

至於立隆電的車用客戶，包括歐洲二家車用模組廠，及日本一家車用模組廠，若全球車用晶片解決後，公司鋁質電容器訂單可望大幅成長。

大陸9月底限電，對立隆旗下惠州廠營運有點影響，但蘇州廠因不納入限電的對象，則不受影響。不過，大陸10月對外宣稱將全力供電，讓立隆惠州廠營運轉趨正常。不過，立隆明年還擔心電價漲價議題，恐影響營運成本。

因9月適值營運旺季，立隆電9月合併營收8.94億元、年增25.78％，創單月歷史次高；累計前三季合併營收72.68億元、年增28.01％，創同期新高。

展望第四季營運，立隆透露，不擔心年底接單表現，且2022第一季營運可望出現「淡季不淡」市況。

換言之，立隆對於這兩年的合併營收，都有把握，至於獲利多寡，還得看電價是否漲價、原材料價格的漲幅，以及人力成本上漲等因素而定。其中，鋁錠最近每噸售價達三千美元以上，已創13年來新高。

(時報資訊)

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