大陸能耗雙控已造成水泥需求減少，市場傳出，水泥價格恐出現反轉、持續攻頂不易，第四季營運將「旺季不旺」。台泥對此表示，目前大陸水泥價格仍維持高檔，至於漲勢是否持續，後續仍要看當地政府的政策是否改變而定。
據統計，水泥10月上旬每噸P.O42.5散裝平均價格，比9月下旬漲了7.4％；P.O42.5袋裝價位方面，10月上旬也比9月下旬漲了7.2％。
台泥表示，大陸這波限電限產不只水泥業，各行業都受到影響，「能耗雙控」確實造成需求減少，不過目前水泥價格仍在高檔，有助獲利支撐。
中國「數字水泥網」統計，9月大陸水泥產量2.05億噸，比起2020年同期大幅縮水13％。由於供給減少，台泥表示，華南地區光9月的價格，就調漲了四、五次之多。這波水泥調漲的趨勢，是否會受到需求降溫而反轉？台泥認為，仍須觀察一段時間。
(時報資訊)
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