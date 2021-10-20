茂達（6138）2021年全面搭上電源管理IC缺貨漲價及遠端商機熱潮，進入2022年更有望受惠於DDR 5電源管理IC出貨動能大增，以及Vocre新產品線有望開花結果，由於後續營運表現有望持續衝高，使19日股價攻上漲停，收在171.5元，強勢收復季線，並寫下超過一個月以來新高價位，三大法人一共買超541張，連續兩個交易日買超。
茂達公告9月合併營收達6.49億元、月成長2.3％，改寫單月歷史新高，相較2020年同期成長28.4％，累計2021年前三季合併營收為49.54億元、年增26.7％，創歷史同期新高。法人指出，茂達2021年全年營運將有望繳出歷史新高水準，2022年再度衝高可期。
(時報資訊)
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