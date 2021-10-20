德微（3675）公告9月合併營收達1.81億元、月成長0.4％，創單月歷史新高，相較2020年同期大幅成長123.2％，累計2021年前三季合併營收為15.08億元、年成長31.5％，創歷史同期新高。法人指出，德微2021年全面受惠於消費性、5G等終端應用帶動二極體出貨動能暢旺，加上反映成本上漲，使營運表現繳出亮眼成績。

　對於後續展望，法人指出，德微第四季訂單動能依舊呈現高檔水準，有望使德微第四季業績表現繳出淡季不淡水準，且2022年營運表現有望持續衝高。德微19日股價攻上漲停，收在200.5元，寫下歷史新高價位，三大法人一共買超1,154張，終結連兩個交易日賣超。

(時報資訊)

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