布局越南遠距教學市場，圓展（3669）攜手西柏同行，以越南河內國家大學（Vietnam National University, Hanoi，簡稱 VNU）為試金石。圓展表示，前進越南只是起步，未來還會陸續將此解決方案，推展至全球各地。
為了加快海外布局，圓展決定攜伴同行，10月19日宣布與西柏科技展開海外合作。這次的合作方案中，除了將圓展最新自動追蹤攝影機、實物攝影機納入其中，特別融入了多視窗串流解決方案，雙方合作的首站就是落腳在越南河內國家大學。
圓展指出，之所以相中越南作為首發地，是因為圓展原本在越南就設有子公司，技術支援上較為方便。
圓展指出，圓展既有的視訊產品，可以讓老師在不需配戴任何裝置的狀況之下，在教室自由走動、自在授課，進行線上教學和課程直錄播，但無法達到多視窗切換的彈性功能，此時搭配西柏科技搭多視窗模式及先進H.264視訊串流、60fps 高動態影像錄製技術的多視窗串流解決方案，剛好可以彌補不足，大幅升級遠距教學的體驗，對打響第一砲有直接的幫助。
(時報資訊)
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