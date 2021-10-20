只缺料不缺訂單的網通廠營運亮眼，包括中磊（5388）、智邦（2345）、智易（3596）前三季均繳出歷年最佳的成績，其中中磊並且率先突破300億元關卡，以307.1億元暫居冠。

雖然網通廠雜音不斷，不但缺料、缺櫃危機揮之不去，近期又增加了限電風波來攪局，但是在訂單居高不下的狀況之下，網通廠表現依然令人刮目相看。

三大網通廠中磊、智邦、智易9月營收均處於高檔，其中智易9月營收以33.59億元，拿下歷年同期新高及歷史第三高，單月營收續維持雙成長，分別較上月及2020年同期成長8.3％及2.4％。

不讓智易專美於前，主力廠區位於蘇州的中磊，9月營收雖因限電小受影響，但在調配得宜下，單月營收仍以35.8億元拿下歷年同期新高。

智邦科技9月營收也持穩在50億元關卡之上，惟因先前基期較高，9月營收雖仍以51.54億元拿下歷史第七高，表現仍不若2020年同期的53.92億元，及上月的55.22億元，意外呈雙減。

就單季的表現言之，以中磊續航力最強，營收已連三季走強，第三季營收更以111.1億元，拿下歷史新高，不僅較2020年同期的94.6億元，年增17％，亦較上季成長11％，累計前三季營收307.1億元，亦較2020年同期的255.2億元，年增20％，同創歷史新高。

智易第三季因疫情和缺料影響，單季合併營收僅94.81億元，與上季及2020年同期相較，均下滑0.7％，不過在訂單需求殷切下，單季仍保有歷史第四高的成績，累計前三季合併營收286.54億元，亦較2020年同期增加16.3％，創歷史新高，2021年營收再創新高的機率很大。

(時報資訊)

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