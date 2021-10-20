只缺料不缺訂單的網通廠營運亮眼，包括中磊（5388）、智邦（2345）、智易（3596）前三季均繳出歷年最佳的成績，其中中磊並且率先突破300億元關卡，以307.1億元暫居冠。
雖然網通廠雜音不斷，不但缺料、缺櫃危機揮之不去，近期又增加了限電風波來攪局，但是在訂單居高不下的狀況之下，網通廠表現依然令人刮目相看。
三大網通廠中磊、智邦、智易9月營收均處於高檔，其中智易9月營收以33.59億元，拿下歷年同期新高及歷史第三高，單月營收續維持雙成長，分別較上月及2020年同期成長8.3％及2.4％。
不讓智易專美於前，主力廠區位於蘇州的中磊，9月營收雖因限電小受影響，但在調配得宜下，單月營收仍以35.8億元拿下歷年同期新高。
智邦科技9月營收也持穩在50億元關卡之上，惟因先前基期較高，9月營收雖仍以51.54億元拿下歷史第七高，表現仍不若2020年同期的53.92億元，及上月的55.22億元，意外呈雙減。
就單季的表現言之，以中磊續航力最強，營收已連三季走強，第三季營收更以111.1億元，拿下歷史新高，不僅較2020年同期的94.6億元，年增17％，亦較上季成長11％，累計前三季營收307.1億元，亦較2020年同期的255.2億元，年增20％，同創歷史新高。
智易第三季因疫情和缺料影響，單季合併營收僅94.81億元，與上季及2020年同期相較，均下滑0.7％，不過在訂單需求殷切下，單季仍保有歷史第四高的成績，累計前三季合併營收286.54億元，亦較2020年同期增加16.3％，創歷史新高，2021年營收再創新高的機率很大。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：