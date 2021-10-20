達運（6120）19日舉行法說會，董事長蔡國新表示，從2020年到2021上半年，甚至第三季營收，業務面逐步改善，獲利上也有更大幅的增長。公司營運策略除聚焦精密元件及製造服務外，希望在高精密模具及新光學元件上，打出第三隻腳。另外，出售蘇州廠交易將在第四季完成，將認列處分利益。
達運上半年營收94.27億元，年增57％，毛損率1.8％，稅後虧損5.86億元，每股虧損0.88元，比去年同期有所改善。前三季營收合併營收148億元，超過去年全年，毛利逐季攀升。從主要產品線來看，包括鐵／塑件組裝整合、酯粒及板材運用、模具機械精密加工運用等光學元件事業營收占比約84％，整合式系統及服務的營收占比約15％，而包括精密遮罩（FMM）的化學精密加工運用等業務，營運占比僅約1％。
達運近年來營運策略推動聚焦、收斂，過去在大陸有四個廠區，包括昆山、吳江、蘇州和廈門廠，近年來公司整併生產據點，昆山產能移往吳江，在2017年出售昆山土地和廠房，處份利益約人民幣1.32億元。2021年又將處分位在中國蘇州工業園區土地、建物及其附屬設備，土地面積98,639.5平方公尺，建物面積88,933.11平方公尺，交易總金額約人民幣2.19億元（約新台幣9.44億元），估計處分利益約人民幣1.23億元（約新台幣5.3億元），預計今年第四季所有過戶跟後續處理程序完成。未來大陸生產據點會以吳江跟廈門廠為主。
FMM去年營收比重約2％，上半年占比1％，過去小尺寸OLED面板應用聚焦在手機，但因為中美貿易戰以及疫情造成客戶新案推出不順利，FMM也受到影響。蔡國新表示，客戶主要是台灣和大陸面板廠，產品應用包括智慧手環、智慧手錶和手機。過去一年聚焦在新FMM技術開發及製程良率提升，目前生產良率大幅進步，除了既有產品之外，未來OLED面板應用也朝向更大尺寸，包括筆電和平板，達運也針對大幅寬技術開發，期望增加應用、提升營收貢獻。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：