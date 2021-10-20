達運（6120）19日舉行法說會，董事長蔡國新表示，從2020年到2021上半年，甚至第三季營收，業務面逐步改善，獲利上也有更大幅的增長。公司營運策略除聚焦精密元件及製造服務外，希望在高精密模具及新光學元件上，打出第三隻腳。另外，出售蘇州廠交易將在第四季完成，將認列處分利益。

達運上半年營收94.27億元，年增57％，毛損率1.8％，稅後虧損5.86億元，每股虧損0.88元，比去年同期有所改善。前三季營收合併營收148億元，超過去年全年，毛利逐季攀升。從主要產品線來看，包括鐵／塑件組裝整合、酯粒及板材運用、模具機械精密加工運用等光學元件事業營收占比約84％，整合式系統及服務的營收占比約15％，而包括精密遮罩（FMM）的化學精密加工運用等業務，營運占比僅約1％。

達運近年來營運策略推動聚焦、收斂，過去在大陸有四個廠區，包括昆山、吳江、蘇州和廈門廠，近年來公司整併生產據點，昆山產能移往吳江，在2017年出售昆山土地和廠房，處份利益約人民幣1.32億元。2021年又將處分位在中國蘇州工業園區土地、建物及其附屬設備，土地面積98,639.5平方公尺，建物面積88,933.11平方公尺，交易總金額約人民幣2.19億元（約新台幣9.44億元），估計處分利益約人民幣1.23億元（約新台幣5.3億元），預計今年第四季所有過戶跟後續處理程序完成。未來大陸生產據點會以吳江跟廈門廠為主。

FMM去年營收比重約2％，上半年占比1％，過去小尺寸OLED面板應用聚焦在手機，但因為中美貿易戰以及疫情造成客戶新案推出不順利，FMM也受到影響。蔡國新表示，客戶主要是台灣和大陸面板廠，產品應用包括智慧手環、智慧手錶和手機。過去一年聚焦在新FMM技術開發及製程良率提升，目前生產良率大幅進步，除了既有產品之外，未來OLED面板應用也朝向更大尺寸，包括筆電和平板，達運也針對大幅寬技術開發，期望增加應用、提升營收貢獻。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意