「鴻海科技日」一口氣秀出三款電動車，拉動電動車市場新買氣，在新商機一觸即發下，車載鏡頭廠佳凌（4976），亞光（3019）股價也趁勢奮起，其中缺料效應已在8月落底、第四季營運可望起飛的佳凌帶頭領漲，衝出6.09％的漲幅，亞光隨後跟上，亦出現3.36％的漲幅，漲幅同居光學股的前段班。

光學股在大哥大立光股價少有表現之下，頻頻測底，好不容易等來了電動車新秀即將上市的消息，終於為低迷已久的光學股帶來一絲暖意，19日佳凌率先表態，漲幅居光學股之冠。

佳凌7、8月受到缺料干擾，馬來西亞客戶出貨受阻，又碰上越南客戶因疫情停工，雖然訂單只是遞延並未消息，但是低迷的營收依然引來市場殺聲隆隆，日前股價還一度來到56元低點，一舉跌破現增參考價61元，惟隨著9月營收回溫，買氣也回籠，19日終於一掃先前的陰霾，重新站上現增價，以62.7元作收。

展望第四季，佳凌指出，目前馬來西亞客戶缺料的問題已經緩解，已慢慢在進貨中，至於越南客戶部分，也已陸續復工，稼動率也從先前的二至三成低檔，持續往上拉升，大環境的好轉已反映在9月的營收上，經結算9月營收為1.41億元，相較於8月的1.11億元，月增26.5％，惟仍相較於去年同期仍呈年減12.3％。

佳凌表示，雙重利空已經漸漸淡去，7、8月應是全年的低點，雖然現又有中國大陸限電的新問題冒出來，為免變生肘腋，公司一直在密切關注大陸供應商物料及客戶拉貨進度，惟目前傳回的消息都是影響不大，依據現況推估，第四季單月營收應有機會站在9月的營收上，持續往上推升，第四季營收優於第三季應該不成問題。

亞光受惠於瞄準器、雷射測距儀、影像感測模組等光學產品訂單挹注，第三季營收再度衝出歷史新高，達53.74億元，在營收規模放大下，第三季獲利同步攀高機率大增，雖然依照往年的軌跡，第四季營收恐較第三季下修，不過，法人表示，亞光下半年小贏上半年的機率仍在，另在第二季和第三季營收撐盤下，全年營收創高也無疑慮。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意