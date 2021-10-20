驅動IC廠矽創（8016）車用訂單全力衝刺，法人指出，矽創受惠於歐系客戶因應混合動力車、電動車導入面板增加，使矽創開案量大幅成長，預期2022年出貨動能將可望更加強勁，成為推動矽創後續營運成長的主要關鍵。
矽創持續衝刺驅動IC出貨動能，除了既有物聯網及工控產品之外，在車用驅動IC市場出貨表現更有望持續上衝。法人指出，由於歐系客戶持續在車內導入更大尺寸面板，使矽創目前在車用驅動IC產品線開案量持續衝高，預期最快有望在2022年逐步開花結果，並帶動營運持續穩健成長。
據了解，觀察國際各大車廠，舉凡BMW、賓士以及福斯等汽車品牌，除了加速開發混合能源車以及電動車之外，在車內儀錶板以及中控螢幕等亦導入LCD面板，使得車用驅動IC用量不斷增加，相較過去車款幾乎呈現翻倍成長，成為推動車用驅動IC需求不斷衝高的主因。
事實上，目前新興國家的手機市場，呈現中低階智慧手機需求量持續成長，因此壓縮到矽創先前主攻的功能型手機市場，但由於矽創近年來開始將零電容驅動IC順利打入智慧物聯網、工控及車用市場，降低對功能型手機市場萎縮的衝擊，使矽創得以維持成長動能。
至於在驅動IC產能部分，供應鏈指出，由於先前晶圓廠大多以整合觸控暨驅動IC（TDDI）客戶供貨為主，因此傳統驅動IC產能後續有望在TDDI需求修正後補上，讓矽創第四季及2022年第一季出貨動能看增。
此外，觀察矽創2021年前三季營收概況，矽創公告9月合併營收為21.53億元、年成長66.2％，寫下單月歷史第三高，帶動第三季合併營收季成長19.0％至65.86億元，累計2021年前三季合併營收達161.63億元、年成長67.1％，創歷史同期新高。
法人看好，矽創2021年在驅動IC熱潮推動下，整體合併營收及獲利有望改寫歷史新高，而且2022年受惠車用產品線出貨大增帶動，業績將有機會續創下新高水準。
(時報資訊)
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