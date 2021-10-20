盤勢分析：

台股10月先拉回跌落8,523低點、15,159低點連結中長期上升線和8月16,248低點，創16,162低點，9月KD值及9周KD值交叉下，月線、季線和半年線轉為空頭排列，出現中期和中長期轉弱訊號。但大盤弱勢、有回測低點壓力時，台積電一直力守年線支撐，減緩電子指數和大盤修正壓力，讓大盤守穩在年線上。

隨後台積電第三季法說會優於預期，第四季及明年營運展望正向，為台股打入一劑強心針，加上美股因國債違約危機暫緩、經濟數據和企業財報利多加持反彈激勵下，台積電帶領電子股強勁反彈，電子類股指數攻過月線，大盤也彈至月線上，突破16,838點頸線，化解中長期進一步弱化壓力，力保中長多格局。

季線上周向下走低跌破半年線，和月線形成空頭排列格局，9周KD值交叉向下，20日均量走低，中期走勢偏弱，但在台積電領軍下，守穩年線強勁反彈回月線上，解除短中期進一步弱化壓力；年線至明年元月初前都扣抵萬五以下低指數區，可望維持上升趨勢，發揮中長期保護短中期的低檔支撐作用，多頭先守穩年線反彈，中期震盪調整緩和月日和季線走低壓力，再補量蓄勢上攻上檔套牢壓力區。

中期均線形成空頭排列格局，表示跌幅已深，通常伴隨短線反彈行情，大盤突破10日線向上，10日線轉為上揚助漲，日RSI及9日KD值都轉折向上過50以上，進入短線反彈循環，不過月線扣抵高指數區走低，大盤反彈到月線至萬七關卡，短線遇壓震盪難免；季線仍扣抵17,135點以上高指數區走低，為短線上檔壓力，因反彈量未增加，能否克服季線壓力，待觀察後市價量結構而定。

美股四大指數除費半指數外，都已彈回季線上，9周KD值都收斂轉折向上，中期整理後轉強，費半指數也彈近季線，如能彈回季線上，9周KD值交叉向上轉強，可望強化台股電子類股續彈力道，短期暫看16,162點和16,328點低點連結上升線16,500點至走低季線間震盪，中期較大壓力在8月18,034高點和9月17,633高點連結下降線17,300點上下（漸下降）。

操作建議：

目前大盤為中長多對抗中空格局，上檔套牢賣壓待擴量消化，暫以逢回選股偏多操作，如成交量仍未放大，彈至季線上下可先減碼弱勢股，中期觀察大盤能否突破下降線壓力，扭轉月線趨勢向上及20日均量回升助漲，9周KD值再度轉折交叉向上，12周RSI彈回50以上站穩，短線反彈強化為中期反彈行情。

建議選股以守在年線上、維持中長多格局個股為標的，積極者可留意股價在季線或月線以上、9周KD值向上或9日KD值先前曾高檔鈍化強勢股的拉回買點；選股聚焦晶圓代工、IC載板、設計IP、車用電子、5G相關等，和塑化及運動相關等傳產股。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意