＊除權息：臺鹽

　＊股東臨時會：鴻準、東研信超-新

　＊法說會：鴻海、國光生、信驊、生華科、大宇

　資等

　＊增資股買賣：亞德客-KY、亞通、綠河-KY

　＊注意股票：長榮、陽明、矽力-KY、中華化、麗

　臺等

　＊處置股票：合一

　＊恢復原融資比率及融券保證金成數：新唐、久

　威、智基

　＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：三晃

　、光聖、漢來美食、大展證、互動等

　＊融券最後回補（暫停融券賣出）：愛山林、欣

　欣

(時報資訊)

#股市備忘錄 #臺鹽 #鴻準

個股觀測

優良
持平
注意

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