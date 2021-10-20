台股19日成功搶灘16,900點，收復月線「多空分水嶺」，催動多方追價力道，據統計，已有聯合再生（3576）、中壽（2823）、智原（3035）等13檔股價領先衝鋒，改寫2021年以來新高，獲法人買盤追捧。

受惠美科技股走揚，電子族群再度執掌主流地位，類股成交占比達六成以上，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股反攻氣勢強勁，各族群普遍都有上漲表現，但盤面成交量能仍為明顯放大，預期資金往強勢個股靠攏的趨勢將更為明顯，建議操作上應該持續「汰弱留強」。

據統計，在多方買盤力拱之下，19日股價率先突破2021年以來新高，並由三大法人敲進上攻的個股，包括聯合再生、中壽、智原、景碩、健策、德微、遠雄港、昇達科、宏璟、東聯、AES-KY、中保科、其陽等13檔，其中，更有景碩、健策、德微及AES-KY等四檔，創下掛牌以來新高，扮演多方急行軍。

法人分析，從上述13檔個股可看出，買盤已有集中點火趨勢，特別鎖定在綠能、電動車供應鏈、ABF、半導體、IC設計等族群，具業績成長題材，帶動股價回彈力道強過大盤。

聯合再生因智慧雲端監控系統獲台電認證試驗，太陽能電站、儲能業務可望成長，且有轉單效應加持，近期在綠能概念股中表現強勁，19日獲外資大力敲進11,417張，連續10個交易日買超，10月以來股價波段漲幅近兩成。

由於台積電法說釋出正向訊息，市場解讀對矽智財IP廠最具激勵效果，智原26日也將舉辦法說，投信提前加碼布局，並有持續醞釀軋空行情機會。

(時報資訊)

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