台股19日再度上演強彈戲碼，終場大漲195點，收在16,900點，收復月線，化解反壓危機，盤面上多檔車電概念股齊揚，助攻力道功不可沒，包括車王電（1533）、為升（2231）等強攻漲停外，還有如胡連（6279）、台半（5425）、同欣電（6271）等共16檔漲逾2％，勝過大盤的漲幅1.17％，可謂氣勢如虹。
追隨美股腳步，科技股在台股19日盤面上也遍地開花，其中，車用電子股堪稱一大強勢族群。日前鴻海科技日展示三款電子車，強調發展電動車關鍵零組件，包括電池、LiDAR、馬達、汽車控制系統的整合能力；據本土投顧龍頭報告指出，正向看待鴻海電動車布局，惟短期挹注有限。
儘管如此，電動車題材效應外溢至其他車電股，包括車王電、朋程、為升、德微、強茂、胡連、台半、同欣電、同致、台達電、富鼎、順德、敬鵬、定穎、怡利電、宏致等16檔，19日在大盤加權指數勁彈百餘點之際，漲幅紛紛超車大盤、在2.72％以上，成交量表現也多呈日增，同樣勝過大盤；其中，包括車王電、朋程、為升、德微、強茂等更強勢漲停。
據國票投顧報告指出，預估車用供給面於第三季落底、緩步復甦，10月開始供給有望改善，不過，短期內上游零組件供應缺口仍存在，且原物料上漲、強勢台幣將持續影響台灣汽車供應鏈營運表現，可鎖定訂單明確且具延續性及產品搭載率提升的個股。
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