摩根士丹利證券直言記憶體冬天已至，需求與庫存等多項產業逆風持續惡化，半導體產業分析師顏志天判斷，NOR Flash報價本季觸頂反轉，2022年供需缺口將進一步收窄，降評旺宏（2337）、華邦電（2344）至「劣於大盤」，推測合理股價分別降到30與21元。
儘管記憶體每次產業周期似都有所不同，然摩根士丹利證券指出，每當反轉向下時，都有類似的軌跡：面臨來自需求與庫存的多重逆風。大摩並強調，目前看來，記憶體確實面臨下行循環，問題的重點絕非難以預料的「何時復甦」，而是要關注股價目前反映了多少利空？
儘管大摩不認為NOR Flash價格會在2022年上半年崩塌，然強調旺宏、華邦電過往處在報價下滑期間時，股價淨值比通常會低於一倍。以獲利表現來看，外資估算，旺宏2021年每股純益5.56元，2022、2023年逐年下滑至4.91與4.25元；華邦電則是從2021年的3.61元，連年降至3.07與2.41元，雙雄每年獲利衰退幅度都超越雙位數。
顏志天指出，NOR Flash價格確實如摩根士丹利所料，第四季平均僅能持平至小幅季增，遜於市場期待。大摩認為，放眼2022年第一季，認為NOR Flash報價將呈季減，2022年報價空間將受壓抑。
摩根士丹利進一步解釋終端需求的下滑情況：一、大摩調查顯示PC需求走弱；二、PC庫存追蹤數據顯示，美國通路商的NB庫存不斷提高；三、根據大摩的大陸CIO調查，大陸企業2022年的物聯網（IoT）相關開支將會降低。四、電視需求持續走弱中（尤其是大陸市場），2021年出貨量可能年減雙位數百分點。五、根據供應鏈調查，消費型MCU需求過去一個月持續下滑中。
就供應層面來看，技術的升級將會帶來供應的增加，摩根士丹利證券指出，根據供應鏈調查，北京兆易創新從65奈米升級為55奈米製程的進度會比預期快。綜合考量需求放緩與兆易創新產出量增加，通路庫存已從一個月前的三至四周，增加為四至五周，合乎歷史常態四至六周的區間。
(時報資訊)
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