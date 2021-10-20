台版MIH聯盟成形，相關固態電池研發小組碩禾（3691）、中碳（1723）及興櫃榮炭（6555）成關鍵「敲門磚」，市場對電動車電池概念股熱情再起，聚和（6509）、台半（5425）漲逾6％，電池國家隊題材爆棚。

鴻海科技日，一次秀出三款電動車，惟股價在電動車亮相後似乎出現利多出盡，鴻海18日股價開高走低，19日續跌0.47％、跌破5日線。不過，真正技驚四座的反倒是電動車「超強續航力」，最遠高達750公里，完勝所有特斯拉車款，解決電動車使用者里程數痛點，也成為市場討論焦點。

電動車電池概念股19日表現搶眼，聚和、台半大漲7.96％、6.08％，興勤、台達電、精星、凡甲、致茂、順德漲幅則落在3～5％，台股「電池國家隊」大獲關注。

國內特用化學廠聚和，早盤一度漲停、終場大漲7.96％，三大法人大買6,680張，二極體廠台半也同步強漲6.08％，雙雙帶量突破季線反壓。聚和累計前三季營收35.24億元，逼近去年全年的35.89億元；台半則手握寧德時代二極體大單，法人估其今年營收有望改寫新高，明年營運再向上可期。

據產業趨勢與經濟研究中心（IEK）預估，全球電動車明年電池需求將達480吉瓦時（GWh），而未來十年更將較2020年大增逾15倍，飆上3千GWh，電池產能至關重要。

電動車時代來臨，全球多國相繼打造「鋰電池國家隊」，而鴻海9月下旬宣布攜手碩禾、榮炭與中碳，簽署材料開發合作備忘錄，加速開發電動車電池負極材料。碩禾、榮炭已完成全新含石磨負極材料第一代產品，興櫃榮炭19日勁揚2.6％，均價衝上64.39元9月底來新高。

正極材料方面，鴻海也透過MIH平台與美琪瑪、康普兩家原料供應商合作，兩者均已打入日、韓電池大廠，且身兼特斯拉電池供應鏈成員，有利其電動車電池版圖布局，美琪瑪、康普19日分別上揚1.63％、2.09％。

新光投信國內投資部資深協理吳文同點出，新技術、新趨勢、新政策三大領域仍是明年台股投資主軸，其中包括5G、物聯網、AI、電動車等新應用，投資人可掌握中長線續漲空間。

(時報資訊)

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