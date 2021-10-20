盛群2021年前三季產品終端應用比重 微控制器（MCU）廠盛群（6202）19日舉行線上發表會，由於MCU市場仍處在供給緊張狀態，盛群總經理高國棟指出，2022年接單量已經達到整體供給產能的70～80％，預期2022年出貨動能可望以直流無刷馬達（BLDC）、32位元MCU及安防等產品帶動營運持續向上成長。

盛群19日舉行年度新品發表會，當中一共發表31個項目，包含32位元MCU、無線、家庭應用及語音等相關產品線都有新品亮相，共端出51項展示品，終端產品類別從咖啡機、熱水壺等小家電，延伸到吸塵器、筋膜槍及吸塵器等各式產品線，範圍相當廣泛。

高國棟指出，安防產品線在各國政策力推下，2021年出貨動能表現亮眼，因此盛群特別針對煙霧警報、健康量測等新產品加入語音功能MCU，預期2022年安防產品出貨表現可望更加強勁。

高國棟也指出，2021年前三季雖然大環境受到新冠肺炎疫情影響，不過受惠於IC產業需求暢旺，使前三季合併營收年成長32.7％至52.54億元，為過去十幾年來增幅最大的一次，且累計前三季整體MCU出貨量達6.73億套，相較2020年同期成長13％。

回顧盛群2021年前三季各產品線出貨概況，馬達控制MCU出貨成長82％至1,500萬套，為當中成長動能最大的產品線，其次是32位元MCU的年增62％至3,200萬套，第三名則為安全防護，前三季出貨量為2,700萬套、年成長58％。至於出貨量最大的產品線仍舊為觸控MCU，出貨量達到1.53億套、年增13％。

對於2022年展望，高國棟表示，目前預估2022年晶圓取得量能可望年成長5％，且2022年整體接單量能已經達到70～80％水位，顯示客戶對於後續MCU需求仍舊相當強勁，看好馬達控制、BLDC、32位元MCU及安防等產品線出貨量可維持成長動能。

至於後續MCU是否持續漲價，高國棟說，由於2021年的晶圓已經上漲蠻多，並陸續反映到客戶端，預期後續晶圓價格有望持穩，亦會持續爭取更多產能。

(時報資訊)

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