將於10月25日登錄興櫃的拉法醫（6848），主要從事核酸純化自動化儀器及核酸純化試劑之研發、製造及銷售服務。拉法生醫於民國95年成立，為體外診斷之核酸純化及檢測醫療器材廠商，提供核酸純化自動化儀器及核酸純化試劑之研發、製造及銷售服務。主要產品為核酸純化試劑以及核酸純化自動化儀器。

拉法醫提供之核酸檢測主係前段純化及萃取核酸，可廣泛針對血液、血漿（胎兒篩檢）、細胞、組織、植物、細菌、病毒和法醫檢體等進行DNA及RNA之萃取，用於後段檢測作為日後診斷、預防、追蹤、治療疾病或鑑定等之依據。

拉法醫已著手開發後段檢測診斷前處理整合之自動化儀器及其PCR檢測試劑，主係將原有之前段核酸純化技術，整合後段檢測診斷前處理之功能，自動化取代市場人工方式，搭配PCR檢測試劑組，將能提供更有效率及完整之分子診斷服務。

依據2021年Grand View Research的資料顯示，體外診斷市場規模將從2020年的834億美元，以年複合成長率4.5％，預估2027年市場規模約為1,134億美元。

隨著預防醫學、精準治療及傳染病檢測等相關需求持續增加，拉法醫擁有完整診斷試劑產品線，搭配自主品牌「MagCore」核酸純化儀器設備及試劑，於核酸分子檢測領域應用相當多元，並已著手開發後段檢測診斷前處理整合之自動化儀器及其PCR檢測試劑，以期能從成為全球分子生物相關檢驗前處理的首選供應商，進而整合至分子生物檢驗的全程供應商。

(時報資訊)